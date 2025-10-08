За незаконную транспортировку мусора грозят огромные штрафы

Кроме того, регоператор подготовил список юрлиц, пользовавшихся услугами нелегальных перевозчиков и передал его в полицию. Компании и предприниматели, занимающиеся подобной противоправной деятельность должны понимать, что они нарушают природоохранное законодательство, создают угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности населения и увеличивают финансовые потери для регионального бюджета, связанные с необходимостью ликвидации несанкционированных свалок. За это полагаются немалые штрафы. Согласно со статьей 8.2 КОАП РФ для физических лиц штраф может составлять до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для организаций может быть увеличен до 100 тысяч рублей, также возможна конфискация транспортного средства, задействованного в незаконном вывозе мусора.