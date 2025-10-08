За незаконную транспортировку мусора грозят огромные штрафы

Факты несанкционированного вывоза мусора из сети кофеен Coffee Anytime зафиксированы региональным оператором ООО «Магнит». Эта компания занимается утилизацией ТКО и проводило соответствующую проверку на основании жалоб омичей, которых беспокоила ситуация с ночной транспортировкой отходов. Кроме того, российский экологический оператор всегда обращал внимание на вред от таких действий, поскольку отходы зачастую просто сбрасываются в неположенных местах, загрязняя окружающую среду. За подобные действия можно не только получить штраф в размере до 100 тысяч рублей, но даже конфискацию транспортного средства, на котором происходит незаконный вывоз мусора.
«Работа так называемых “серых” мусорных компаний представляет серьезную угрозу для экологической и санитарной обстановки, способствует появлению стихийных свалок и наносит ущерб региональному бюджету. Региональный оператор предоставил материалы, собранные во время проверки, включая фотографии и видеозаписи нарушений, в контролирующие органы. Мы настоятельно рекомендуем всем организациям и предпринимателям отказаться от услуг нелегальных перевозчиков и сотрудничать только с региональным оператором», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Российского экологического оператора.
В ООО «Магнит» сообщили, что у них есть документально подтвержденный факт вывоза отходов мусоровозом с регистрационным номером Х835 НН, принадлежащим компании «Экотранс». Однако это организация не входит в список официальных подрядчиков региоператора, ее номер отсутствует в системе учета отходов (ФГИС УТКО), а значит она не имеет законного права на вывоз ТКО в Омской области. Данное правонарушение было зафиксировано вызванными на место происшествия сотрудниками полиции.
Кроме того, регоператор подготовил список юрлиц, пользовавшихся услугами нелегальных перевозчиков и передал его в полицию. Компании и предприниматели, занимающиеся подобной противоправной деятельность должны понимать, что они нарушают природоохранное законодательство, создают угрозу санитарно-эпидемиологической безопасности населения и увеличивают финансовые потери для регионального бюджета, связанные с необходимостью ликвидации несанкционированных свалок. За это полагаются немалые штрафы. Согласно со статьей 8.2 КОАП РФ для физических лиц штраф может составлять до 15 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф для организаций может быть увеличен до 100 тысяч рублей, также возможна конфискация транспортного средства, задействованного в незаконном вывозе мусора.
РЭО неоднократно призывал отказаться от услуг нелегальных перевозчиков, в частности, к председателям садоводческих товариществ и дачникам.