Глава ВСС предложил ввести страхование ответственности ИИ

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев предложил ввести в России страхование ответственности искусственного интеллекта, при этом в ряде секторов сделать его обязательным.
«Сейчас у нас есть гражданская ответственность, есть профессиональная ответственность, но робото-ответственность или ответственность искусственного интеллекта — такого понятия нет. А его уже пора вводить», — сказал Уфимцев на форуме инновационных финансовых технологий Банка России.
«Я хочу сказать, что по отдельным направлениям, конечно, оно должно быть обязательным», — добавил он.
Глава ВСС отметил, что во многих секторах стремительно растет использование роботизированной техники под управлением искусственного интеллекта.
«Не дай бог, этот экскаватор, или какой-нибудь комбайн уедет с площадки, потому что это искусственный интеллект, и у него что-то произошло, и он пошел крушить все подряд. Поэтому здесь страхование должно быть обязательно для любого движущегося, плавающего, летающего или как автомобиль ездящего», — сказал Уфимцев.
«Мне кажется, одна из задач государства — надо делать это как можно быстрее», — добавил глава ВСС.
Он отметил, что сейчас уже есть инициативы по страхованию ответственности беспилотных транспортных средств в рамках закона об ОСАГО. Но страховщики ожидают, что тема получит более широкий охват.
«Мы сказали более широко — что это вообще искусственный интеллект, по нему нужно принять решение», — заявил глава ВСС.