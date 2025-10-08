Глава ВСС предложил ввести страхование ответственности ИИ

«Не дай бог, этот экскаватор, или какой-нибудь комбайн уедет с площадки, потому что это искусственный интеллект, и у него что-то произошло, и он пошел крушить все подряд. Поэтому здесь страхование должно быть обязательно для любого движущегося, плавающего, летающего или как автомобиль ездящего», — сказал Уфимцев.