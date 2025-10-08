Отопительный сезон в Ростове планируют открыть 15 октября

«Существует норматив, который зависит от погоды. Согласно правилам, отопительный сезон должен стартовать не позднее пяти дней, в течение которых среднесуточная температура окружающего воздуха не превышает восемь градусов тепла. Пока такие погодные условия не наступили. Но город готовился к зиме все лето, и сейчас эта работа находится на завершающей стадии», — объясняет Александр Скрябин.
По данным департамента ЖКХ и энергетики, к подаче тепла готовы все котельные и все 600 объектов социнфраструктуры города. Из 4835 многоквартирных домов подготовили 4746.
Также до 12 октября коммунальщики ликвидируют еще пять подвальных котельных, их потребителей переключат на теплоисточники Ростовских тепловых сетей. Это поможет донской столице получить паспорт готовности к зиме в середине ноября.
«Станислав Марченко выразил уверенность, что в этом году у города есть шансы получить положительную оценку со стороны Ростехнадзора и паспорт готовности, поскольку администрация устранила все замечания ведомства, которые накопились за последние три года», — добавил глава Ростова.
Ранее сообщалось, что в девяти районах Ростовской области отопительный сезон уже стартовал в школах, больницах и детских садах.