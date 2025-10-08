Отопительный сезон в Ростове планируют открыть 15 октября

«Существует норматив, который зависит от погоды. Согласно правилам, отопительный сезон должен стартовать не позднее пяти дней, в течение которых среднесуточная температура окружающего воздуха не превышает восемь градусов тепла. Пока такие погодные условия не наступили. Но город готовился к зиме все лето, и сейчас эта работа находится на завершающей стадии», — объясняет Александр Скрябин.