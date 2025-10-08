Проект о целевом обучении повысит качество здравоохранения, считает Володин

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Законопроект об обязательном заключении договоров о целевом обучении в медицинских вузах для студентов-бюджетников сможет повысить качество здравоохранения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе.
«Есть и другая грань принимаемого законопроекта, и о ней надо говорить — это повышение качества здравоохранения. Через реализацию нормы закона мы с вами сможем это сделать», — сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Он отметил, что в настоящее время существуют платные вузы, которые «понаоткрывали» различные факультеты, но получая диплом врача, непонятно, с какими профессиональными навыками будет студент. Потому что, по словам председателя Госдумы, в таких вузах, как правило, нет клинической и лабораторной базы.
«А диплом получают. А потом не идут работать по специальности. И все это ни к чему хорошему в итоге не приводит. Вот сейчас нормой закона мы вводим и повышение ответственности для тех, кто такие факультеты открывает», — добавил Володин.
Председатель Госдумы подчеркнул, что, если у человека есть колебания, просто «тяга к корочке», он уже за этой корочкой не пойдет и десять раз подумает, потому что ему надо будет проходить практику в реальной медицине.