Омский приют для бездомных собак остался без воды, у омичей просят помощи

Воды в учреждении, где живут сотни собак, нет уже несколько дней.

Источник: Комсомольская правда

Омский приют «Друг», где живут сотни собак, опубликовал в своих соцсетях пост с просьбой о помощи — из-за коммунальной аварии учреждение осталось без воды. В приюте ее нет уже несколько дней.

"Водоканал привёз немного воды, но ее катастрофически не хватает даже на базовые нужды.

Наших запасов хватает только напоить питомцев", — говорится в сообщении.

Для варки каши, которой обычно питаются собаки, а также на мытье посуды воды нет. Поэтому приют попросил помощи у всех неравнодушных омичей — в создавшейся ситуации питомцам срочно нужен консервированный собачий корм и быстрокаша «“ХотьDog”, которая не требует варки.

Как пояснили в «Омскводоканале», авария произошла на сетях в пойме реки Омь, ее устраняют, но участок очень сложный и когда закончатся работы, неизвестно.

Подробнее узнать о том, как помочь приюту, можно узнать на странице «Друга» во «ВКонтакте».