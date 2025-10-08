Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 октября

9 октября отопления не будет в двух округах Иркутска.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 9 октября 2025 года коснется Ленинского и Правобережного округов. Как сообщается в телеграм-канале оператора тепловых сетей города, ограничения связаны с необходимостью провести ремонт на тепловой сети.

Отключение отопления в Иркутске 9 октября 2025.

Проведем ремонтные работы по улицам Ангарская, 7, Богданова, 6 и Карла Либкнехта, 58, — уточняется в сообщении.

Так, в Ленинском округе тепла и горячей воды не будет с 9:00 до 17:00, а жителям Правобережного округа без привычных удобств придется побыть с 9 до 15 часов. Подробные адреса, где пройдет отключение тепла в Иркутске 9 октября 2025, находятся ниже.

Фото: телеграм-канал Оператора тепловых сетей.