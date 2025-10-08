Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 9 октября

Так, в Ленинском округе тепла и горячей воды не будет с 9:00 до 17:00, а жителям Правобережного округа без привычных удобств придется побыть с 9 до 15 часов. Подробные адреса, где пройдет отключение тепла в Иркутске 9 октября 2025, находятся ниже.