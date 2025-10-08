«Вели преступную деятельность на территории Беларуси, Украины, Польши и Литвы». Прокуратура сказала подробности дела четырех экстремистов

Проводилось спецпроизводство, по результатам которого установлено, что фигуранты были участниками экстремистского формирования с июля 2020 года по сентябрь 2025-го. Ими велась преступная деятельность в Беларуси, Украине, Польше и Литве. В прокуратуре отметили, что группа действовала с единым преступным умыслом. Для этого использовалась компьютерная техника, мобильные устройства, интернет и другие технологии. Фигуранты своею деятельностью хотели дискредитировать государство, стремились разжечь социальные вражду и рознь, публиковали оскорбления и клевету в адрес президента Беларусь, а также призывали к санкциям против страны.