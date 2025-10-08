«Вели преступную деятельность на территории Беларуси, Украины, Польши и Литвы». Прокуратура сказала подробности дела четырех экстремистов

Четыре участника экстремистского формирования обвиняются в ряде преступлений. Подробности сообщили в службе информации прокуратуры Витебской области.
Так, прокуратурой Витебской области направлено в областной суд уголовное дело четверых участников экстремистского формирования, которое осуществляло экстремистскую деятельность посредством деструктивного и признанного в Беларуси экстремистским формирования «Честные люди». Фигурантами инкриминируют ряд умышленных преступлений экстремистской направленности.
Проводилось спецпроизводство, по результатам которого установлено, что фигуранты были участниками экстремистского формирования с июля 2020 года по сентябрь 2025-го. Ими велась преступная деятельность в Беларуси, Украине, Польше и Литве. В прокуратуре отметили, что группа действовала с единым преступным умыслом. Для этого использовалась компьютерная техника, мобильные устройства, интернет и другие технологии. Фигуранты своею деятельностью хотели дискредитировать государство, стремились разжечь социальные вражду и рознь, публиковали оскорбления и клевету в адрес президента Беларусь, а также призывали к санкциям против страны.
— Обвинение предъявлено и по другим составам преступлений, — отметили в прокуратуре.
В совершении экстремистских преступлений обвиняется 34-летняя минчанка, выступавшая одним из руководителей формирования и координировавшая преступную деятельность группы. Трое других участников выполняли функции менеджеров, координаторов и руководителей разных проектов.
При этом они создавали видимую законностьи деятельности своего сообщества под видом построения и развития политически активного гражданского общества в Беларуси. Это помогло им безнаказанно действовать на протяжении долгого периода.
Дело направлено в суд, обвиняемые заключены под стражу.
