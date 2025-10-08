ГД приняла в I чтении проект о целевом обучении для бюджетников медвузов

Подчеркивается, что такие меры относятся и к студентам, которые восстановились для обучения по профессиональным образовательным программам высшего медицинского и фармацевтического образования, перевелись на бюджетное финансирование, а также к тем, чей договор на целевое обучение был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке или самим студентом из-за отсутствия мер поддержки, предусмотренных договором. По мнению авторов инициативы, в таких случаях, студенты должны будут заключить целевой договор в течение года с момента расторжения предыдущего документа, перевода или восстановления.