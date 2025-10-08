Ростовские студенты приняли участие в банковском кейс-чемпионате

— Мы уделяем особое внимание работе с молодыми талантами. Нам важно, чтобы студенты видели реальные перспективы в банковской сфере, понимали, какие компетенции востребованы, и могли расти вместе с нами. Кейс-чемпионаты дают не только знания, но и уверенность в собственных силах — без этого невозможно построить успешную карьеру, — отметила начальник отдела по работе с персоналом Татьяна Михайлова.