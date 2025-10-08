Ростовские студенты приняли участие в банковском кейс-чемпионате

В Ростове прошел банковском кейс-чемпионат для студентов. В рамках мероприятия участники решали практические задачи по темам розничного и корпоративного направлений банка, учились презентовать и защищать свои проекты. Соревновательная атмосфера, взаимодействие с экспертами и реальные бизнес-вызовы позволили будущим управленцам погрузиться в «полевые условия». Чемпионат был организован на площадке Южного федерального университета при поддержке ВТБ.
На торжественном открытии участников приветствовали: проректор по образовательной части и декан экономического факультета ЮФУ, а также заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области Максим Алексеев. Он подчеркнул, что подобные проекты полезны тем, что показывают работу крупного банка изнутри, учат анализировать и презентовать свои идеи в условиях ограниченного времени — как в реальном бизнесе.
В рамках проекта была реализована программа именных грантов, в которой уже зарегистрировалось 90 студентов. По ее итогам тридцать лучших участников получат гранты в размере 200 тысяч рублей.
— Мы уделяем особое внимание работе с молодыми талантами. Нам важно, чтобы студенты видели реальные перспективы в банковской сфере, понимали, какие компетенции востребованы, и могли расти вместе с нами. Кейс-чемпионаты дают не только знания, но и уверенность в собственных силах — без этого невозможно построить успешную карьеру, — отметила начальник отдела по работе с персоналом Татьяна Михайлова.
Проведение кейс-чемпионата стало важным этапом в развитии партнёрства университета и банка. Такое сотрудничество позволяет студентам сделать первый шаг к карьере в крупном банке, получить реальный опыт и показать себя будущим работодателям. Для университета это не просто совместный проект, а подтверждение высокого уровня подготовки выпускников, которые уже сегодня востребованы в ведущих компаниях страны.