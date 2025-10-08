Волгоградцам пообещали проблемы с телерадиовещанием

С 7 по 20 октября 2025 года в Волгоградской области могут возникнуть кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала. Об этом сообщил Волгоградский филиал РТРС.
Помехи и отключения возможны в Волгограде, Жирновске, Иловле, Верхнереченском, Калиновском, Лобойково, Малодельской и Тишанской.
Причиной неполадок станут профилактические работы и солнечная интерференция. При этом специалисты сообщают: некоторые из запланированных мероприятий могут быть отменены или перенесены на другое время из-за неблагоприятных погодных условий.