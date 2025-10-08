Вводившийся из-за угрозы подтопления спецрежим в Новосибирске отменен

Мэрия Новосибирска решила отменить постановление о введении режима повышенной готовности, который действовал на участке от дома № 3 до дома № 17 по улице Чигорина.
В документе, размещенном на сайте городской администрации, сказано: «Это связано с устранением обстоятельств, которые стали причиной введения режима повышенной готовности».
Власти внедрили режим повышенной готовности в мае текущего года для того, чтобы оперативно реагировать на возможную чрезвычайную ситуацию, связанную с риском затопления дорожного покрытия и жилых домов.
Ранее прокуратура выявила засорённую ливневую канализацию у дома № 17. Вслед за этим надзорное ведомство обратилась в Кировский районный суд Новосибирска. В марте суд признал бездействие городской администрации относительно содержания ливневой канализации незаконным.
В сентябре мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил, что в этом году на очистку ливневок в городе было выделено 26 миллионов рублей.
«На протяжении многих лет эти работы проводились нерегулярно, сейчас мы начали систематически наведением порядка. Более 2 километров сетей на улицах Лежена, Богаткова, Островского, Большевистской, Серебренниковской, Красном проспекте и других уже промыты. Загрязнение в некоторых местах достигало 70%», — написал мэр в своём Telegram-канале.