В проект инвестируют 170 млн рублей: в Уфе появится вертолетная станция для пассажирских перевозок

В Уфе построят вертолетную площадку за 170 миллионов рублей.

Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров распорядился предоставить компании «ХелиПорт-Уфа» земельный участок под строительство многофункциональной станции обслуживания пассажирских перевозок. Соответствующее поручение дано Министерству земельных и имущественных отношений республики.

Компания должна получить в аренду без торгов земельный участок площадью два гектара в Октябрьском районе Уфы. Участок расположен вдоль Южного обхода столицы республики, недалеко от Нагаевской развязки. Кадастровая стоимость земли составляет 16,9 миллиона рублей, разрешенный вид использования — обслуживание перевозок пассажиров.

Проект был презентован в минувшем мае. Согласно планам, на строительство терминала для приема и отправки вертолетов будет направлено 170 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 17 новых рабочих мест.

