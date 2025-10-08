В Красноярском крае ввели в эксплуатацию свыше 880 тыс. кв. м жилья

Более 880 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию в Красноярском крае с начала 2025 года в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в краевом министерстве строительства. Около 240 тыс. кв. м — это многоквартирные дома.
В целом до конца года в Красноярском крае планируют сдать не менее 1,1 млн кв. м жилья. По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Максима Говорушкина, в текущем году объем жилищного строительства в крае не столь высок, как в предыдущие два года, но он стабильный.
«Застройщики строят жилье в объеме, соответствующем спросу населения. Все многоквартирные дома возводятся с использованием эскроу-счетов. Положение застройщиков стабильное, рисков незавершения строительства и проблем с финансированием нет. Ни один застройщик не отказался от реализации намеченных планов», — подчеркнул Максим Говорушкин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.