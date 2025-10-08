В Красноярском крае ввели в эксплуатацию свыше 880 тыс. кв. м жилья

В целом до конца года в Красноярском крае планируют сдать не менее 1,1 млн кв. м жилья. По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Максима Говорушкина, в текущем году объем жилищного строительства в крае не столь высок, как в предыдущие два года, но он стабильный.