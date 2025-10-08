Ричмонд
В двух округах Пермского края замолчит радио и потухнут телеэкраны

Настроечные работы передающих станций проведут в Березниках и Еловском округе.

Источник: Комсомольская правда

В семи округах Пермского края с 13 по 16 октября запланированы краткосрочные отключения средств телерадиовещания. Еще в двух территориях проведут настроечные работы передающих станций с полной приостановкой трансляций.

По информации Пермского КРТПЦ в зону приостановки телерадиовещания попадут:

— 15 октября с 11:00 до 18:00 Калиновка (цифровой пакет РТРС-1) общей продолжительностью не более 2 часов;

— 16 октября с 12:00 до 17:00 Березники (цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2, радиопрограммы «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк») общей продолжительностью не более 1 часа.

В зоне краткосрочных отключений окажутся:

— 13 октября с 12:00 до 18:00 Узяр (РТРС-1, РТРС-2);

— 14 октября с 11:00 до 17:00 Кунгур (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 14 октября с 11:00 до 17:00 Ильинский (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 15 октября с 11:00 до 17:00 Октябрьский (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 15 октября с 12:00 до 18:00 Ныроб (Карпичева) (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»);

— 16 октября с 11:00 до 17:00 Шермейка (РТРС-1, РТРС-2);

— 16 октября с 11:00 до 17:00 Частые (РТРС-1, РТРС-2, «Радио России»).

В Пермском крае с 4 октября возможны сбои в телерадиовещании. Причиной станет солнечная интерференция.