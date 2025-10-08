Ричмонд
Полиция в Германии получит право сбивать беспилотники

Глава МВД Германии Александр Добриндт представил законопроект, который наделит полицию правом сбивать беспилотники. Министр рассказал, что полицейские смогут применять электромагнитные импульсы и глушилки GPS, а также использовать «физические средства».

Источник: РИА "Новости"

По словам Добриндта, ФРГ изучает современные системы защиты от беспилотников своих союзников, Израиля и Украины. Также немецкие власти намерены создать совместный центр защиты от БПЛА для земельной и федеральной полиции, который будет составлять оперативные отчеты «и принимать совместные контрмеры». Кроме того, будет создано новое подразделение для разработки и исследования систем защиты от дронов, передает AFP.

У вооруженных сил Германии есть технические возможности для борьбы с дронами. Однако по закону они ограничены в полномочиях для использования этих средств на территории страны, отмечает агентство.

2 и 3 октября аэропорт Мюнхена был вынужден приостановить работу из-за появления над ним неопознанных БПЛА. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов, что затронуло почти 10 тыс. пассажиров. На этой неделе Германия первой из стран Запада обвинила Россию в запуске беспилотников вблизи европейских аэропортов. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что цель подобных акций — шпионаж и дестабилизация обстановки, однако доказательств этим обвинениям пока нет. Кремль причастность России отвергает.

