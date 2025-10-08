Скончался известный в Ростове и в масштабах России шеф-повар Олег Колисниченко

7 октября на 38-м году жизни ушёл из жизни один из самых талантливых и известных представителей кулинарной сцены России — шеф-повар Олег Колисниченко, работавший в том числе и над созданием проекта в Ростове-на-Дону. Причиной смерти стал инсульт, случившийся 3 октября во время его работы на кухне одного из ресторанов Нижнего Новгорода.
После внезапного ухудшения состояния Колисниченко был срочно госпитализирован. В ходе обследования у него обнаружили тромб, закупоривший сонную артерию. Медики оперативно провели хирургическое вмешательство, которое позволило остановить развитие инсульта. Однако у пациента начался тяжёлый отёк головного мозга, что потребовало повторной операции — шунтирования.
Несмотря на усилия врачей и две экстренные операции, состояние шеф-повара оставалось критическим. В течение четырёх дней он находился в глубокой коме и, не приходя в сознание, скончался.
По словам близких и коллег, ранее повар не жаловался на здоровье. Он вёл активный образ жизни, занимался спортом, регулярно проходил медицинские обследования и сдавал анализы. Все показатели были в пределах нормы.
Олег Колисниченко был широко признан в профессиональной среде. Он входил в рейтинг топ-50 лучших поваров России и обрёл известность благодаря своей работе над ресторанным проектом La Fabbrica by Novikov в Ростове-на-Дону. В 2024 году он принял предложение переехать в Нижний Новгород, где возглавил кухни заведений Pinci и «Москва-Стамбул».
Уход Олега Колисниченко стал большой потерей как для ресторанной индустрии, так и для всех, кто знал его лично и ценил — за творческий подход, профессионализм и неизменно высокие стандарты работы.