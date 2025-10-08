Скончался известный в Ростове и в масштабах России шеф-повар Олег Колисниченко

7 октября на 38-м году жизни ушёл из жизни один из самых талантливых и известных представителей кулинарной сцены России — шеф-повар Олег Колисниченко, работавший в том числе и над созданием проекта в Ростове-на-Дону. Причиной смерти стал инсульт, случившийся 3 октября во время его работы на кухне одного из ресторанов Нижнего Новгорода.