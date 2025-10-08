В Ростовской области судно «Валдай» будет выполнять рейсы в Романовскую

Пассажирам представится возможность полюбоваться природными пейзажами верховья Дона и пройти через три уникальных шлюза во время речного путешествия. Судно будет курсировать по маршруту Ростов — Багаевская — Семикаракорск — Романовская 13, 20 и 21 октября, а обратные рейсы состоятся 14, 21 и 22 октября.