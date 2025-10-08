Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области судно «Валдай» будет выполнять рейсы в Романовскую

В станице Романовской открыли понтонный причал.

Источник: Комсомольская правда

В станице Романовской Волгодонского района начал работу новый понтонный причал «Дон-4». Первый туристический рейс на судне «Валдай 45Р» запланирован на 13 октября, сообщает СПК «ДОН» в своем телеграм-канале.

Пассажирам представится возможность полюбоваться природными пейзажами верховья Дона и пройти через три уникальных шлюза во время речного путешествия. Судно будет курсировать по маршруту Ростов — Багаевская — Семикаракорск — Романовская 13, 20 и 21 октября, а обратные рейсы состоятся 14, 21 и 22 октября.