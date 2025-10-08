На Дону состоялся первый заезд образовательной программы «Село помнит»

Первый региональный заезд образовательной программы «Село помнит», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», прошел 2−4 октября в центре аграрного лидерства «Молодежная станица “Дон”». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Участниками заезда стали молодые специалисты, педагоги, работники культуры и представители патриотических объединений региона. Для них были организованы лекции и мастер-классы по проектной деятельности. Молодежь участвовала в квизах, тренингах и индивидуальных консультациях с экспертами.
«Подобные проекты помогают молодым людям осмысленно возвращаться к своим корням. Важно, чтобы память о подвигах земляков сохранялась не только через архивы и памятные даты, но и через современные медиаформаты, которые делают историю близкой и понятной. Программа помогает молодежи почувствовать личную сопричастность, увидеть истории своей семьи и родной земли собственными глазами», — отметил председатель комитета по молодежной политике Ростовской области Олег Отроков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.