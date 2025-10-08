В Юрге в Кузбассе прошла благотворительная акция «Правовое поле пенсионера»

В качестве спикеров на мероприятии выступили старший юрисконсульт правового направления межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» Олеся Газизова, председатель коллегии адвокатов города Юрги «Ваше право» Оксана Грабарь, представители отделения Социального фонда России Марина Горяйнова и Ольга Давыдчик, а также руководитель органа ЗАГС города Юрги и Юргинского района Марина Власова. Они рассказали пенсионерам о случаях интернет-мошенничества в городе и защите своих материальных прав. Эксперты поделились актуальной информацией об изменениях в пенсионном законодательстве. Речь также шла о торжественном чествовании супружеских пар-юбиляров, проживших в браке более полувека.