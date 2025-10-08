В Юрге в Кузбассе прошла благотворительная акция «Правовое поле пенсионера»

Благотворительная акция «Правовое поле пенсионера» была организована в Центральной библиотеке города Юрги Кемеровской области — Кузбасса. Подобные мероприятия для пожилых людей отвечают целям и задачам нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
В качестве спикеров на мероприятии выступили старший юрисконсульт правового направления межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» Олеся Газизова, председатель коллегии адвокатов города Юрги «Ваше право» Оксана Грабарь, представители отделения Социального фонда России Марина Горяйнова и Ольга Давыдчик, а также руководитель органа ЗАГС города Юрги и Юргинского района Марина Власова. Они рассказали пенсионерам о случаях интернет-мошенничества в городе и защите своих материальных прав. Эксперты поделились актуальной информацией об изменениях в пенсионном законодательстве. Речь также шла о торжественном чествовании супружеских пар-юбиляров, проживших в браке более полувека.
Участники встречи внимательно слушали выступающих и задавали вопросы. Мероприятие завершилось активным обсуждением поднятых тем. Все желающие получили индивидуальные консультации у специалистов и приглашение обращаться за бесплатной юридической помощью в Публичный центр правовой помощи при Центральной модельной библиотеке.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.