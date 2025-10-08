Медработников в Забайкалье наградили за лучшие проекты модернизации

«Эту практику мы развивали очень долго, и к 2023 году она дала положительные результаты. Уменьшилось время ожидания приема, и увеличилось число пациентов, прошедших профилактические обследования. Я считаю себя неравнодушным к своей работе человеком, мне радостно, что министерство и профессиональная организация нас слышат, принимают наше мнение на счет развития здравоохранения», — поделилась Екатерина Шитикова.