Медработников в Забайкалье наградили за лучшие проекты модернизации

Региональный конкурс успешных практик среди медработников прошел в Забайкальском крае в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Всего для оценки в конкурсную комиссию поступили 192 работы от специалистов государственных медучреждений и одна — от частной клиники. Все проекты нацелены на развитие здравоохранения региона и повышение доступности медицинской помощи каждому жителю.
В список победителей вошел 31 медработник. Один из них — старшая медицинская сестра поликлиники краевой больницы № 4 из города Краснокаменска Екатерина Шитикова. Благодаря ее проекту фельдшеры начали работу на терапевтических участках.
«Эту практику мы развивали очень долго, и к 2023 году она дала положительные результаты. Уменьшилось время ожидания приема, и увеличилось число пациентов, прошедших профилактические обследования. Я считаю себя неравнодушным к своей работе человеком, мне радостно, что министерство и профессиональная организация нас слышат, принимают наше мнение на счет развития здравоохранения», — поделилась Екатерина Шитикова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.