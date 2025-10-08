Ричмонд
Крымский мост: на выезде с полуострова начала расти очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости Крым. Перед досмотровыми пунктами у Крымского моста начала расти очередь на выезде с полуострова. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 14 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 30 транспортных средств», — сказано в сообщении.

При этом на въезде в Крым проезд свободен.

На Крымском мосту введены повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж проверяют. Для этих целей организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода — все работают на полную мощность, чтобы поток прошел очередь как можно быстрее.

Добраться в Крым с материковой части страны и обратно можно также и по так называемому сухопутному коридору, который проходит через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.

