Суд рассмотрит запрет определенных действий для бывшего главы Цимлянска

Ростовская область, 8 октября 2025, DON24.RU. Цимлянский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшему главе Цимлянска Павлу Разумовскому. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.