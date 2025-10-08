Суд рассмотрит запрет определенных действий для бывшего главы Цимлянска

Заседание назначено сегодня на 15:00.
Ростовская область, 8 октября 2025, DON24.RU. Цимлянский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшему главе Цимлянска Павлу Разумовскому. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Заседание назначено сегодня на 15:00.
Другие подробности дела не разглашаются.
Ранее экс-главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест до 13 ноября включительно.