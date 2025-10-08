Ричмонд
Суд рассмотрит запрет определенных действий для бывшего главы Цимлянска

Ростовская область, 8 октября 2025, DON24.RU. Цимлянский районный суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий бывшему главе Цимлянска Павлу Разумовскому. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Источник: Don24.ru

Заседание назначено сегодня на 15:00.

Другие подробности дела не разглашаются.

Ранее экс-главе администрации Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест до 13 ноября включительно.