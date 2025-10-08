Служба занятости на Алтае помогла 120 жителям найти временную работу

Возможностью устроиться на временную работу с помощью специалистов региональной службы занятости с начала 2025 года воспользовались 120 жителей Республики Алтай. Мера поддержки доступна по нацпроекту «Кадры», сообщили в министерстве труда, социального развития и занятости населения региона.
Участие в программе временного трудоустройства не требует специальной подготовки. Она помогает быстро вернуться к активной трудовой деятельности. Такая работа позволяет гражданам оставаться активными на рынке труда и получать доход во время поиска постоянного места трудоустройства. Среди доступных вакансий — подсобный рабочий, разнорабочий и специалист по уходу за зелеными насаждениями.
Особое внимание при оказании поддержки уделяется уязвимым категориям граждан. В частности, в 2025 году Служба занятости Республики Алтай трудоустроила на временные работы 12 человек предпенсионного возраста, 26 граждан с инвалидностью и 24 родителя несовершеннолетних детей.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.