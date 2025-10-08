Экс-руководителя краснодарского банка «Крыловский» признали банкротом

Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).
По данным АСВ, требования банка в размере почти 6,1 млрд руб. включены в реестр требований кредиторов должника.
АКБ «Крыловский» лишился лицензии в августе 2017 года решением Банка России, который указал на нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ. В сентябре того же года кредитная организация была признана банкротом арбитражным судом Краснодарского края.
В 2020 году АСВ подало иск о взыскании 8,4 млрд руб. с бывших руководителей банка. В ходе конкурсного производства агентство установило, что контролировавшие банк лица, включая Наталью Никонович, похищали средства из касс московского филиала, создавали безнадёжную задолженность, приобретали активы по завышенной цене и фиктивно гасили кредиты.
В апреле 2023 года Басманный районный суд Москвы признал фигурантку виновной в хищении 6,1 млрд руб. и назначил ей условный срок — 4 года и 10 месяцев.
Впоследствии право требования АКБ «Крыловский» было выставлено на торги за 5,8 млрд руб. В декабре 2024 года Хорошевский районный суд Москвы по иску АСВ постановил взыскать с Натальи Никонович более 6 млрд руб. в счёт возмещения ущерба.