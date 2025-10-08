Ричмонд
Поблизости от омского «Зеленого острова» продается недострой за 84 млн рублей

Здание выставила на торги администрация города Омска.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Омска выставила на торги недостроенное здание по улице 2-я Затонская у парка «Зеленый остров». Начальная цена аукциона — 84 млн рублей.

Прием заявок начался сегодня, сами торги намечены на 18 ноября. Процент готовности недостроя составляет 55%, в муниципальную собственность объект попал после того, как его не смог достроить инвестор — компания «Восточное солнце». В лот, поимо здания площадью около 2451 кв. метра, входит также земельный участок размером 1 212 кв. метров.

Отметим, что это уже не первая попытка властей продать недострой у «Зеленого острова». Цена на объект каждый раз существенно снижалась. Здание выставлялось на торги за 144, а затем за 124, 5 млн рублей.