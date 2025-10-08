В школе села Батырево в Чувашии появился агротехнологический класс

Школа № 2 в селе Батырево получила современное оборудование для оснащения агротехнологического класса, созданного при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики.
Новый агротехнологический класс будет специализироваться на генетике и селекции растений. Инициатором закупки оборудования выступила компания «Батыревское». Современная техника позволит ученикам проводить практические занятия на новом уровне и получать знания, которые станут прочным фундаментом для их будущей профессиональной деятельности в агропромышленном комплексе.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.