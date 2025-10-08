Завод в городе Чайковском в Прикамье увеличил выработку на 60%

Предприятие «Чайковский завод РТД» из Пермского края смогло увеличить выработку на одном из участков производства на 60% при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Компания специализируется на выпуске невулканизированных резиновых смесей. В течение шести месяцев рабочая группа предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций внедряла инструменты бережливого производства на участке изготовления формовых изделий номенклатуры «Седло».
Специалисты выявили проблемные места, влияющие на эффективность производства, — нерациональное расположение мест хранения заготовок и полуфабрикатов, длительные перемещения сотрудников, простой оборудования. Для оптимизации процессов были внедрены автономное обслуживание оборудования, зонирование на местах хранения, производственный анализ, система 5С. Благодаря этому предприятие смогло сократить время протекания процесса на 12%, запасы в потоке — на 20%, а также увеличить выработку на 60%.
«Вступая в федеральный проект, мы обладали опытом и отлаженными процессами, однако осознавали необходимость внедрения новых подходов для повышения эффективности. Главным результатом участия стало формирование команды, способной решать амбициозные и нестандартные задачи, а также окончательное создание производственной системы предприятия. Это являлось одной из ключевых целей проекта», — поделился исполнительный директор «Чайковского завода РТД» Андрей Моряков.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.