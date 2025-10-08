Завод в городе Чайковском в Прикамье увеличил выработку на 60%

Специалисты выявили проблемные места, влияющие на эффективность производства, — нерациональное расположение мест хранения заготовок и полуфабрикатов, длительные перемещения сотрудников, простой оборудования. Для оптимизации процессов были внедрены автономное обслуживание оборудования, зонирование на местах хранения, производственный анализ, система 5С. Благодаря этому предприятие смогло сократить время протекания процесса на 12%, запасы в потоке — на 20%, а также увеличить выработку на 60%.