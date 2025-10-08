Незаконную торговлю у метро «Комендантский проспект» вновь пресекли

Использование городских земель допускается только в соответствии с законодательством. Незаконная торговля не только нарушает правила благоустройства, но и ухудшает облик города, создает неудобства для жителей и легальных предпринимателей. Городские власти продолжат систематическую работу по пресечению подобных нарушений.