Незаконную торговлю у метро «Комендантский проспект» вновь пресекли

На овощной ларек часто жаловались местные жители.

Источник: ККИ

Рейд против несанкционированной торговли вновь провели у станции метро «Комендантский проспект» после жалоб местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба ККИ.

— Сотрудники демонтировали точку по продаже фруктов и овощей, которая неоднократно появлялась в этом месте, несмотря на предыдущие предупреждения и изъятия, — уточнили в Комитете.

В ходе рейда городскую территорию полностью освободили от незаконной торговой деятельности. Сотрудники изъяли и направили на утилизацию 224 килограмма фруктов и овощей, которые продавались с нарушением установленных правил.

Использование городских земель допускается только в соответствии с законодательством. Незаконная торговля не только нарушает правила благоустройства, но и ухудшает облик города, создает неудобства для жителей и легальных предпринимателей. Городские власти продолжат систематическую работу по пресечению подобных нарушений.