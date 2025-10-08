Служба кибербезопасности сообщила о DDoS-атаках на правительственную инфраструктуру

Эти злонамеренные действия направлены на нарушение нормального функционирования государственных служб и создание неудобств для пользователей.
Из-за повышенной интенсивности этих атак некоторые государственные службы могут быть временно недоступны или работать с задержками, предупредили в STISC.
Специалисты STISC в сотрудничестве с институциональными партнерами постоянно отслеживают ситуацию и применяют меры защиты, чтобы ограничить воздействие атак и быстро восстановить полную работоспособность затронутых систем.
В STISC также выразили уверенность, что работа сервисов будет вскоре восстановлена.
Предыдущее сообщение о подобной атаке STISC публиковала в августе, тогда подозрения пали на работников самой этой структуры.