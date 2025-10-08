Ричмонд
Служба кибербезопасности сообщила о DDoS-атаках на правительственную инфраструктуру

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. Служба информационных технологий и кибербезопасности Молдовы (STISC) сообщила, что были зарегистрированы «новые попытки кибератак типа DDoS на инфраструктуру государственных ИТ-систем».

Источник: Sputnik.md

Эти злонамеренные действия направлены на нарушение нормального функционирования государственных служб и создание неудобств для пользователей.

уточнили в службе

Из-за повышенной интенсивности этих атак некоторые государственные службы могут быть временно недоступны или работать с задержками, предупредили в STISC.

Специалисты STISC в сотрудничестве с институциональными партнерами постоянно отслеживают ситуацию и применяют меры защиты, чтобы ограничить воздействие атак и быстро восстановить полную работоспособность затронутых систем.

также говорится в сообщении

В STISC также выразили уверенность, что работа сервисов будет вскоре восстановлена.

Предыдущее сообщение о подобной атаке STISC публиковала в августе, тогда подозрения пали на работников самой этой структуры.