Нобелевку по химии дали за создание металл-органических каркасов

«Мои хобби — прогулки пешком и езда на велосипеде. Занимаясь этим, я могу не только находить хорошие идеи для исследований, но и решения сложных проблем в работе директора. Я также люблю пить вино. Мне нравится выпивать со своими сотрудниками и студентами. Часто я очень занят, но приложу все усилия, чтобы найти возможность обсудить это индивидуально с членами группы. Днем у меня нет времени обучать своих студентов различным навыкам, таким как публичные выступления. Поэтому вечером, когда мы устраиваем вечеринку, то я прошу всех членов группы встать и что-нибудь сказать. Это очень важно. У большинства студентов нет опыта выступлений перед большим количеством людей. Когда они впервые присоединяются к моей группе, они могут быть застенчивыми и говорить не более 20 секунд. Через год после обучения они могут говорить 20 минут или даже дольше. Такие навыки важны для их будущих собеседований», — рассказал ученый в том же интервью.