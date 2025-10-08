Воронежский экс-ректор спустя 500 дней в СИЗО отрицает взятку

7 октября бывший ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий выступил в открытом судебном заседании по уголовному делу экс-главы диссертационного совета ВГТУ Натальи Сироткиной. Женщина обвиняется в получении взяток за присвоение научных степеней. Бывшего главу вуза, который является фигурантом уголовного дела и уже больше года находится в СИЗО, доставили в Ленинский райсуд Воронежа под конвоем. Подробности — в материале vrn.aif.ru.
Взятка и распространение порно.
В середине июня 2024 года Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2022 году, будучи ректором ВГУ, он заплатил 600 тысяч рублей за диссертацию жены Елены, которую она не писала. Посредником выступил заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрий Трещевский — именно он передал деньги председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной. Тогда в отношении Дмитрия Ендовицкого возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). После задержания он, в свою очередь, назвал себя невиновным, защиту жены — достойной, а обвинения — грязной инсинуацией.
Вслед за бывшим ректором задержали и Юрия Трещевского. Его обвинили в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ). После задержания Дмитрия Ендовицкого заключили под стражу, а профессору избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
В ноябре прошлого года находящийся в СИЗО экс-ректор ВГУ стал участником более крупного скандала. Во время расследования в его телефоне обнаружили 11 порнороликов. По версии следствия, Дмитрий Ендовицкий не только снимал, но и рассылал видео эротического характера. Тогда ему предъявили обвинение в распространении в интернете более 300 порнографических материалов (ч. 3. ст. 242 УК РФ).
481 день под арестом.
В марте текущего года перед первым заседанием по делу Дмитрия Ендовицкого его защита обратилась в Воронежский областной суд с ходатайством об изменении территориальной подсудности. Дело бывшего ректора планировали передать на рассмотрение в другой регион, однако сделать этого не удалось.
Дмитрию Ендовицкому уже неоднократно продлевали арест. В августе Ленинский райсуд вынес решение оставить его в СИЗО до 12 ноября. Столько же под домашним арестом пробудет и Юрий Трещевский. В сентябре облсуд рассмотрел апелляцию, поданную адвокатом бывшего ректора на решение райсуда о продлении его подзащитному срока содержания в СИЗО. Защитник просил изменить меру пресечения на более мягкую, без лишения свободы. Тогда оспариваемое постановление суда оставили без изменения, а доводы жалобы — без удовлетворения.
«В общем-то решение апелляции было ожидаемым. Продолжаю бороться и отстаивать своё честное имя. Как уже не раз говорил, я взяток никогда не брал и не давал, не участвовал ни в каких коррупционных схемах. И сделаю все, чтобы это доказать», — прокомментировал решение облсуда в своём Telegram-канале Дмитрий Ендовицкий.
Находясь в СИЗО, бывший ректор занимается саморазвитием — читает книги, пишет стихотворения, ведёт свой блог с помощью близких и тренируется. Также на каждом из судебных заседаний он продолжает настаивать на своей невиновности. Во время одного из них Дмитрий Ендовицкий заявил, что его подставили, поскольку он не хотел передавать землю вуза третьим лицам. По его словам, ему предлагали передать территории Ботанического сада и Галичьей горы. Предложения он собирался отвергнуть из-за чего якобы оказался жертвой.
Долгожданное публичное выступление по делу.
«Вчера наконец-то состоялся мой выезд на заседание профессора Сироткиной», — написал Дмитрий Ендовицкий 8 октября, поскольку поездка в суд уже не раз отменялась.
Дело бывшего ректора рассматривается в Ленинском райсуде в закрытом режиме, и накануне ему впервые предоставилась возможность публично выступить относительно дела. Как сообщает «Коммерсант-Черноземье», во время судебного заседания бывший ректор заявил, что не передавал денег за присуждение его супруге научной степени. По его словам, Елена самостоятельно работала над диссертацией на протяжении нескольких лет. Сам же он никак не помогал жене в написании и защите научной работы и даже не был знаком с председателем диссертационного совета Натальей Сироткиной.
Комментируя результаты оперативно-разыскной деятельности, Дмитрий Ендовицкий отметил, что в них фигурируют противоречащие друг другу свидетельства, в которых не звучит его фамилия.
Защита Дмитрия Ендовицкого попросила суд поменять процессуальный статус экс-ректора со свидетеля на потерпевшего по этому уголовному делу, чтобы тот мог ознакомиться с материалами, однако прошение осталось без удовлетворения.
«В очередной раз хочу сказать спасибо всем, кто беспокоится за меня. Для меня это очень ценно!» — обратился к следящим за его делом Дмитрий Ендовицкий.
ВГУ ищет нового ректора.
Из-за уголовного дела «Единая Россия» приостановила членство Дмитрия Ендовицкого в партии. Также он лишился поста ректора ВГУ. С занимаемой должности его уволили ещё в начале марта текущего года. Договор с Дмитрием Ендовицким расторгли в соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ.
В университете арестованному ректору быстро нашли замену. С 11 марта его обязанности выполняла декан фармацевтического факультета, первый проректор Елена Чупандина. С июня в аналогичном статусе университет возглавляет декан юридического факультета доктор юридических наук Юрий Старилов.
«Я рад, что управлять такой огромной махиной как наш ВГУ будет человек с большим опытом административной работы, жизненным опытом и прекрасной репутацией в научном сообществе. Одно меня беспокоит: он истинный гуманитарий. Сможет ли он проникнуться чаяниями естественников? Вопрос. Думаю, со временем всё получится», — прокомментировал решение о его назначении Дмитрий Ендовицкий.
В начале октября ВГУ объявил о выборах ректора. Такое решение приняли в конце сентября во время учёного совета.
Датой начала выдвижения кандидатов определено 29 сентября, а датой окончания этого процесса — 13 октября. С 14 по 18 октября начнётся приём документов от претендентов на должность ректора. Они будут предоставляться в комиссию, в которую вошли 11 человек.