Воронежский экс-ректор спустя 500 дней в СИЗО отрицает взятку

В середине июня 2024 года Дмитрия Ендовицкого задержали в Москве по подозрению в даче взятки в крупном размере. По версии следствия, в 2022 году, будучи ректором ВГУ, он заплатил 600 тысяч рублей за диссертацию жены Елены, которую она не писала. Посредником выступил заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрий Трещевский — именно он передал деньги председателю диссертационного совета ВГТУ Наталье Сироткиной. Тогда в отношении Дмитрия Ендовицкого возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). После задержания он, в свою очередь, назвал себя невиновным, защиту жены — достойной, а обвинения — грязной инсинуацией.