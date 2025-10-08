В Чечне реконструировали 6 мостов

Помимо этого, работы завершились на мосту, который ведет к школе № 2 в селе Бачи-Юрт. Еще две реконструированные переправы расположены на 60-м километре автодороги Грозный — Ведено — граница Дагестана и 47-м километре трассы Итум-Кали — Альпийские пастбища — Химой. Пятый обновленный мост ведет к селу Элистанжи. А ремонт на шестой переправе, расположенной на улице Ленинградской в Грозном, завершили досрочно.