В Чечне реконструировали 6 мостов

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году провели на шести мостах в Чечне. Об этом сообщили в министерстве автомобильных дорог республики.
В начале октября в Грозном прошло торжественное открытие моста на улице Асланбека Шерипова. Реконструированная переправа обеспечит удобный и безопасный проезд к важным объектам городской инфраструктуры. Среди них — мечеть «Сердце Чечни», корпуса Чеченского государственного университета и медицинский центр «Аймед».
Помимо этого, работы завершились на мосту, который ведет к школе № 2 в селе Бачи-Юрт. Еще две реконструированные переправы расположены на 60-м километре автодороги Грозный — Ведено — граница Дагестана и 47-м километре трассы Итум-Кали — Альпийские пастбища — Химой. Пятый обновленный мост ведет к селу Элистанжи. А ремонт на шестой переправе, расположенной на улице Ленинградской в Грозном, завершили досрочно.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.