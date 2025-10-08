Ричмонд
Второй этап марафона «Путь к финансовой свободе» пройдет в Ростове-на-Дону

Программа поможет развить у студентов навыки управления личными финансами.

Источник: Комсомольская правда

Марафон в Ростове «Путь к финансовой свободе» из серии образовательных марафонов «Финансовый мир» направлен на развитие у студентов практических навыков управления личными финансами. Организатором цикла семинаров выступает банк ВТБ.

Первый этап уже прошел весной: в течение нескольких дней студенты ростовских колледжей и техникумов изучали основы финансового планирования, знакомились с банковскими продуктами и разбирали реальные кейсы. По словам управляющего банка в Ростовской области — вице-президента Юрия Авдеева, проект вызвал высокий интерес: участники активно задавали вопросы и анализировали собственные финансовые привычки. Порядка 80% студентов решили продолжить обучение.

Второй этап будет посвящен теме личных финансов на разных этапах жизни и пройдет в октябре в онлайн-формате. Участники в течение пяти дней обсудят такие вопросы как изменение приоритетов с возрастом, необходимость финансовых целей и механику целеполагания, выстраивание собственной стратегии накоплений. Отдельный блок будет посвящен инвестициям и работе с реальными кейсами.

Начальник отдела по работе с персоналом банка по ЮФО и СКФО Татьяна Михайлова отмечает, что подобные программы становятся важной частью взаимодействия с молодежью:

— Мы видим, как меняются ожидания и ценности у студентов. Сегодня им важно не просто разбираться в банковских терминах, а понимать, как принимаются финансовые решения. Благодаря серии марафонов мы хотим помогать молодым людям формировать устойчивые привычки и ответственное отношение к деньгам.