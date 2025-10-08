СПЧ: запрет курьерам доставлять нехаляльные продукты противоречит Конституции

«Если так разобраться, фуры могут что-то перевозить, поезда могут перевозить что-то, просто какие-то газели могут что-то перевозить; есть грузчики, которые что-то носят в магазинах, есть курьеры, которые доставляют еду и заказы выполняют. И если вдруг сейчас у нас возникнет такая мусульманская забастовка, когда большое количество мигрантов, занятых в сфере торговли, логистики, транспорта, доставки, вдруг неожиданно начнут бойкотировать перевозку каких-то продуктов и говорить: “Давайте, чтоб тут не было свинины”, — это может дойти до абсурда. Например, когда таксист, приезжающий в Шереметьево, будет спрашивать людей, которые ему в багажник загружают чемоданы, нет ли там случайно колбасы из свинины», — пояснил парламентарий.