В Калининградской области вдвое повысили размер премии для педагогов

«В этом году 21 педагог получит повышенную выплату. Их ученики завоевали 5 побед и 22 призовых места. Калининградская область входит в десятку лучших регионов страны по результатам олимпиады и занимает второе место по эффективности участия», — написал глава региона в своём Telegram-канале.