В Калининградской области вдвое повысили размер премии для педагогов

Теперь она составляет 100 тыс. рублей.

Размер премии для педагогов, которые подготовили победителей и призёров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, повысили в Калининградской области до 100 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал губернатор Алексей Беспрозванных 6 октября 2025 года.

«В этом году 21 педагог получит повышенную выплату. Их ученики завоевали 5 побед и 22 призовых места. Калининградская область входит в десятку лучших регионов страны по результатам олимпиады и занимает второе место по эффективности участия», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. Ранее размер премии составлял 50 тысяч рублей.