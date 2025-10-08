Делегация Северной Осетии посетила выставку EXPOTRAVEL в Екатеринбурге

Международная туристическая выставка EXPOTRAVEL, организованная в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», прошла 2−3 октября в Екатеринбурге. Участие в ней приняли делегаты из Северной Осетии, сообщили в министерстве экономического развития республики.
«В рамках выставки я встретился с представителями трех авиакомпаний. Обсуждали важный вопрос — возобновление прямого авиасообщения между Владикавказом и Екатеринбургом. Турбизнес Уральского федерального округа проявляет активный интерес к сотрудничеству с нами, и мы готовы принимать любое количество путешественников», — отметил заместитель министра экономического развития Северной Осетии Тамерлан Хлоев.
Помимо этого, на выставке туроператоры из республики провели множество встреч с ключевыми игроками индустрии гостеприимства. Итогом этих переговоров стало подписание ряда предварительных и окончательных договоров о сотрудничестве. Эти документы нацелены на организацию совместных туров и реализацию групповых и индивидуальных программ.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.