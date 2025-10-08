Совбез сообщил Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников в Беларусь

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации с залетающими в воздушное пространство страны беспилотниками, сообщила пресс-служба президента.
Мы сообщали о том, что 8 октября Александр Лукашенко принял с докладами сразу трех белорусских топ-чиновников.
В том числе глава республики выслушал доклад госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича. Было сказано об итогах совместных учений Беларуси и России «Запад-2025», а также о полученном в ходе военных мероприятий опыте. Отдельно Вольфович остановился на реакции западных соседей Беларуси «с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне учений».
Также госсекретарь Совбеза рассказал белорусскому лидеру об инцидентах с залетом на территорию Беларуси беспилотных летательных аппаратов. Было отмечено, что периодически БПЛА оказываются в воздушном пространстве республики.
— Как доложил госсекретарь, ситуация контролируется на постоянной основе, — прокомментировали в пресс-службе президента.
Напомним, ранее Александр Лукашенко сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники: «Не знали, чьи они».
Еще глава страны потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.