Совбез сообщил Лукашенко об инцидентах с залетами беспилотников в Беларусь

Госсекретарь Совбеза сказал Лукашенко о залетающих в Беларусь БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил президенту Беларуси Александру Лукашенко о ситуации с залетающими в воздушное пространство страны беспилотниками, сообщила пресс-служба президента.

Мы сообщали о том, что 8 октября Александр Лукашенко принял с докладами сразу трех белорусских топ-чиновников.

В том числе глава республики выслушал доклад госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича. Было сказано об итогах совместных учений Беларуси и России «Запад-2025», а также о полученном в ходе военных мероприятий опыте. Отдельно Вольфович остановился на реакции западных соседей Беларуси «с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне учений».

Также госсекретарь Совбеза рассказал белорусскому лидеру об инцидентах с залетом на территорию Беларуси беспилотных летательных аппаратов. Было отмечено, что периодически БПЛА оказываются в воздушном пространстве республики.

— Как доложил госсекретарь, ситуация контролируется на постоянной основе, — прокомментировали в пресс-службе президента.

Напомним, ранее Александр Лукашенко сказал, как были сбиты летевшие в Польшу и Литву беспилотники: «Не знали, чьи они».

Еще глава страны потребовал, чтобы в Беларуси отклоняли от цели любой беспилотник.

