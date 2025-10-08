Представлена система чтения мыслей кошек

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Чилийские исследователи разработали систему, которая в будущем сможет помочь владельцам кошек лучше понимать своих питомцев. Опытный образец устройства, оснащенного датчиками, на площадке II международного симпозиума «Создавая будущее» в Москве представил глава Ассоциации робототехники Чили Родриго Андрес Кеведо Сильва.
В рамках проекта, получившего название Open Cat, чилийские разработчики создали опытный образец системы, которая в будущем также может быть полезна и для анализа мозговой активности лошадей, добавил он.
«[Во время испытаний системы из датчиков и микросхемы] мы смогли синтезировать и распознать звуки, в форме которых воплощались мысли животных. В Японии, например, используют шапочки для домашних животных. Сейчас мы работаем над повышением эффективности системы и хотим создать готовый продукт, который будет работать в связке с мобильным телефоном», — сказал Сильва, выступая на сессии «Биотехнологии будущего: от печати органов до редактирования ДНК».