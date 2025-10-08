Стало известно, какой будет режим работы у медучреждений Башкирии 11 и 13 октября

Министерство здравоохранения Башкирии утвердило график работы поликлиник и меры медицинского обеспечения в период празднования Дня Республики 11 и 13 октября 2025 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в праздничные дни поликлиники будут работать с 08:00 до 17:00. Прием вызовов, включая неотложные, будет осуществляться до 16:00.
Совместно с администрациями районов и городов будет организована работа медиков в местах проведения массовых праздничных мероприятий. Все медучреждения будут обеспечены необходимым запасом лекарств и медизделий.
Также предусмотрено развертывание резервного коечного фонда на случай возникновения экстренных ситуаций.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.