Стало известно, какой будет режим работы у медучреждений Башкирии 11 и 13 октября

11 и 13 октября в Башкирии изменится график работы поликлиник.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения Башкирии утвердило график работы поликлиник и меры медицинского обеспечения в период празднования Дня Республики 11 и 13 октября 2025 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в праздничные дни поликлиники будут работать с 08:00 до 17:00. Прием вызовов, включая неотложные, будет осуществляться до 16:00.

Совместно с администрациями районов и городов будет организована работа медиков в местах проведения массовых праздничных мероприятий. Все медучреждения будут обеспечены необходимым запасом лекарств и медизделий.

Также предусмотрено развертывание резервного коечного фонда на случай возникновения экстренных ситуаций.

