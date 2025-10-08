Нижегородский музей-заповедник стал лауреатом премии «Пушкинская карта»

Церемония награждения победителей премии «Пушкинская карта», организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья», состоялась 3 октября в Москве. В число лауреатов вошел Нижегородский музей-заповедник, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом году премия вручалась во второй раз. Ее лауреатами стали учреждения культуры и регионы, внесшие наибольший вклад в развитие программы «Пушкинская карта» в 2024 году. Нижегородский музей-заповедник стал одним из лучших в номинации «Лучший региональный музей».
«Мы проделали огромную работу, чтобы сделать наши культурные проекты интересными и доступными для всех, особенно для молодежи. Сейчас в филиалах музея более 40 программ, доступных по Пушкинской карте. Быть отмеченными среди более чем 1,6 тысячи музеев, представленных в федеральном проекте, — огромная честь и признание наших усилий», — поделился генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.
Отметим, что на премии награждали не только музеи, но и театры, концертные площадки, библиотеки, дома культуры и образовательные организации. Всего победителей определили в 20 номинациях. При этом церемония награждения прошла в театрализованном формате.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.