Нижегородский музей-заповедник стал лауреатом премии «Пушкинская карта»

«Мы проделали огромную работу, чтобы сделать наши культурные проекты интересными и доступными для всех, особенно для молодежи. Сейчас в филиалах музея более 40 программ, доступных по Пушкинской карте. Быть отмеченными среди более чем 1,6 тысячи музеев, представленных в федеральном проекте, — огромная честь и признание наших усилий», — поделился генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.