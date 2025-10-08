Покидающий свой пост главварч Уральского института кардиологии Ян Габинский сможет продолжить работу на руководящих должностях. Об этом заявила замгубернатора Свердловской области Татьяна Савинова, сообщает департамент информполитики региона.
Среди них руководитель клиники либо председатель попечительского совета. Это даст Габинскому возможность заниматься организацией грядущего юбилея института кардиологии, быть для медиков наставником продолжать совершенствовать систему оказания на Урале медицинской помощи.
Савинова посетила Институт кардиологии и поблагодарила Габинского за развитие кардиопомощи в регионе. При этом она отметила, что должность главврача института является назначаемой. И критерии назначения регулирует законодательство.
Напомним, 9 октября Габинский покинет пост главврача института. Причиной является возраст — руководителю исполнится 73 года.