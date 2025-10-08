Бывшего главы Цимлянска обвиняют в уголовном преступлении

Разумовский уволился с поста мэра в конце сентября по собственному желанию. Ранее губернатор Юрий Слюсарь публично критиковал его работу как управленца. Следствие ходатайствует о назначении бывшему чиновнику запрета определенных действий, однако точная статья обвинения пока не раскрывается.