Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.
Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» седьмого марта.
Как отмечали авторы законопроект, внесение документа инициировано в связи с наличием различных финансовых возможностей в субъектах РФ, в некоторых из которых существуют меньшие стимулы для рождения детей.
По мнению парламентариев, принятие данной меры позволило бы создать дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также помочь устранить существующее региональное неравенство.