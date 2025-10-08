Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госдума отклонила проект об увеличении пособия при рождении ребенка

Увеличение пособия при рождении ребенка. Что решила Госдума.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» седьмого марта.

Как отмечали авторы законопроект, внесение документа инициировано в связи с наличием различных финансовых возможностей в субъектах РФ, в некоторых из которых существуют меньшие стимулы для рождения детей.

По мнению парламентариев, принятие данной меры позволило бы создать дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также помочь устранить существующее региональное неравенство.