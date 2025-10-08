Ричмонд
В Омской области по суду вернули в госсобственность береговую линию Иртыша

В поселке Усть-Заостровка часть берега по ошибке оказалась в руках у частного лица.

Источник: Комсомольская правда

Коллегия по гражданским делам Омского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу жителя поселка Усть-Заостровка Омского района. Гражданин был не согласен возвращать в госсобственность участок береговой полосы, где он уже успел оборудовать себе частный спуск к Иртышу и понтон.

Как установила ранее проведенная прокурорская проверка, береговая полоса отошла в частную собственность незаконно — при формировании двух земельных участков в межевание закралась ошибка. Счастливый обладатель части прибрежной полосы не преминул этим воспользоваться, перегородил спуск к воде забором и соорудил нечто вроде частного пляжа.

Прокуратура подала иск о признании результатов межевания земельного участка недействительными, исключении сведений из ЕГРН, истребовании части земельного участка в собственность Российской Федерации его освобождении. Как сообщили в пресс-службе омских судов, сначала Омский районный суд, а затем и апелляционная инстанция с требованием согласились.

Решение вступило в законную силу.