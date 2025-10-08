В Омской области по суду вернули в госсобственность береговую линию Иртыша

Прокуратура подала иск о признании результатов межевания земельного участка недействительными, исключении сведений из ЕГРН, истребовании части земельного участка в собственность Российской Федерации его освобождении. Как сообщили в пресс-службе омских судов, сначала Омский районный суд, а затем и апелляционная инстанция с требованием согласились.