В Омской области по суду вернули в госсобственность береговую линию Иртыша

Коллегия по гражданским делам Омского областного суда рассмотрела апелляционную жалобу жителя поселка Усть-Заостровка Омского района. Гражданин был не согласен возвращать в госсобственность участок береговой полосы, где он уже успел оборудовать себе частный спуск к Иртышу и понтон.
Как установила ранее проведенная прокурорская проверка, береговая полоса отошла в частную собственность незаконно — при формировании двух земельных участков в межевание закралась ошибка. Счастливый обладатель части прибрежной полосы не преминул этим воспользоваться, перегородил спуск к воде забором и соорудил нечто вроде частного пляжа.
Прокуратура подала иск о признании результатов межевания земельного участка недействительными, исключении сведений из ЕГРН, истребовании части земельного участка в собственность Российской Федерации его освобождении. Как сообщили в пресс-службе омских судов, сначала Омский районный суд, а затем и апелляционная инстанция с требованием согласились.
Решение вступило в законную силу.