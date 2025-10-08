Глава Ростова возглавил медиарейтинг глав южных столиц

Высокая медиаактивность Александра Скрябина в сентябре была связана с рядом городских событий. В их числе — решение властей о запрете движения электросамокатов по тротуарам в центре Ростова-на-Дону. Также Александр Скрябин открыл стелу доблести российского народа на Таганрогском кольце и сообщил о планах по масштабному обновлению оборудования, измеряющего чистоту воздуха на городских постах наблюдения.