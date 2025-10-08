Глава Ростова возглавил медиарейтинг глав южных столиц

«Медиалогия» подвела итоги сентябрьского медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа. Лидером списка с большим отрывом стал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Об этом говорится на сайте городской администрации.
Его медиаиндекс по результатам месяца составил 16 111,8 пунктов. Это существенно выше, чем у главы Краснодара Евгения Наумова, который занял вторую строчку с результатом 11 799,4. Замыкает тройку лидеров председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов (2114,9).
Высокая медиаактивность Александра Скрябина в сентябре была связана с рядом городских событий. В их числе — решение властей о запрете движения электросамокатов по тротуарам в центре Ростова-на-Дону. Также Александр Скрябин открыл стелу доблести российского народа на Таганрогском кольце и сообщил о планах по масштабному обновлению оборудования, измеряющего чистоту воздуха на городских постах наблюдения.
Отдельным событием сентября стало появление в рейтинге нового участника. Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева с результатом 701,9 пункта сразу вошла в ТОП-10, заняв восьмую позицию.
