Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Ростова возглавил медиарейтинг глав южных столиц

Александр Скрябин занял первое место в медиарейтинге.

Источник: Комсомольская правда

«Медиалогия» подвела итоги сентябрьского медиарейтинга первых лиц столиц субъектов Южного федерального округа. Лидером списка с большим отрывом стал глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Об этом говорится на сайте городской администрации.

Его медиаиндекс по результатам месяца составил 16 111,8 пунктов. Это существенно выше, чем у главы Краснодара Евгения Наумова, который занял вторую строчку с результатом 11 799,4. Замыкает тройку лидеров председатель городской Думы Астрахани Игорь Седов (2114,9).

Высокая медиаактивность Александра Скрябина в сентябре была связана с рядом городских событий. В их числе — решение властей о запрете движения электросамокатов по тротуарам в центре Ростова-на-Дону. Также Александр Скрябин открыл стелу доблести российского народа на Таганрогском кольце и сообщил о планах по масштабному обновлению оборудования, измеряющего чистоту воздуха на городских постах наблюдения.

Отдельным событием сентября стало появление в рейтинге нового участника. Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева с результатом 701,9 пункта сразу вошла в ТОП-10, заняв восьмую позицию.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!