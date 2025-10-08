Защитники мирового уровня: как прошла Олимпиада по финансовой безопасности

В Красноярске завершилась Олимпиада по финансовой безопасности, собравшая гостей, участников и экспертов из 40 стран. Она стала важным событием как для развития Международного движения по финансовой безопасности, так и для повышения финансовой культуры в России и во всем мире. Студенты и школьники проверили и углубили свои знания, а представители государств укрепили сотрудничество в противостоянии киберугрозам.
Сибирские возможности.
На торжественном открытии олимпиады гостей приветствовал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
«Впервые Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит в самом центре нашей страны, гостеприимном Красноярске и в Сибирском федеральном университете, — отметил вице-премьер. — Организаторы приготовили для вас прекрасные условия, интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, познавательную программу. Уверен, что у вас получится, и вы получите огромное удовольствие, но самое главное — приобретете новых друзей и откроете для себя новые возможности!».
Сибирский федеральный университет (СФУ) — один из самых зеленых и благоустроенных не только в России, но и в мире. Все мероприятия, кроме выездных экскурсий, проходили на территории современного кампуса СФУ, который расположен в большой парковой зоне. Его общая площадь — более 850 тысяч квадратных метров.
СФУ также славится высоким уровнем преподавания и научной работы — университет входит в топ-15 вузов России. Возможно, некоторые участники финального этапа олимпиады, увидев один из лучших университетов страны, приедут сюда продолжать обучение. Сейчас в СФУ уже более 1 тысячи иностранных студентов.
Найти верное решение.
В финал олимпиады вышли самые подготовленные школьники и студенты, подчеркнул в своем обращении к собравшимся глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Главным событием олимпиадной недели стали тесты и квалификационные задания для финалистов.
Школьники должны были показать знание математики, информатики и обществознания, однако по уровню сложности задания выходили за рамки школьной программы.
Студенты отвечали на вопросы по четырем основным направлениям: экономика, юриспруденция, международные отношения, а также информационная безопасность — мультидисциплинарное направление, требующее подготовки в области математики, информатики, вычислительной техники, информационной безопасности.
Узнать, какие именно задачи решали участники, пока нельзя. Но можно готовиться к следующим олимпиадам по финансовой безопасности или просто повысить свою осведомленность на платформе «Содружество». Этот ресурс создан Банком ПСБ, Росфинмониторингом и другими финансовыми организациями по поручению Президента России для подготовки к олимпиадам и международного общения профессионалов и экспертов.
В Красноярске также проходил Международный форум по финансовой безопасности, в котором участвовали главы и представители финансовых разведок разных стран. Благодаря ему ребята, приехавшие на олимпиаду, смогли пообщаться с профессионалами высокого класса и задать свои вопросы.
В программе было несколько встреч, вызвавших большой интерес участников: «Встреча трех поколений», «Разговоры на равных». Ребята задавали вопросы о совместной работе финразведок государств, возможностях законодательного регулирования новых технологий, методах борьбы с киберпреступностью. Еще их интересовали перспективы карьеры в сфере ПОД/ФТ (противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма).
Во встречах участвовали Дмитрий Чернышенко, Юрий Чиханчин, а также заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев, председатель ПСБ Петр Фрадков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Финалисты и эксперты также посетили мастер-классы, панельные дискуссии и деловые игры, посвященные противодействию финансовым угрозам.
Повысить грамотность.
Бурное развитие технологий, искусственного интеллекта, цифровых решений открывает перед нами не только новые возможности, но и новые опасности — например, стать участником преступной схемы кибермошенников.
Злоумышленники пользуются тем, что молодые люди активно применяют новые технологии, но им не хватает жизненного опыта, а старшее поколение плохо разбирается в инновациях. Об этом шла речь на многих встречах и дискуссиях Олимпиады по финансовой безопасности.
В России с 2023 года реализуется Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры, утвержденная правительством РФ до 2030 года. Она включает образовательные программы для всех возрастов — от младших школьников до пенсионеров. Цель — научить каждого грамотно управлять своими финансами, принимать взвешенные решения, разбираться в многообразных финансовых продуктах и услугах, а еще соблюдать безопасность в Сети и распознавать мошеннические схемы.
Одним из просветительских мероприятий для участников и гостей олимпиады всех возрастов стала очная сессия Международного диктанта по финансовой безопасности. В диктанте всего 20 вопросов, на которые нужно ответить за 20 минут. На каждый дается три варианта ответа — нужно выбрать верный. Если участник ошибся, система сразу же показывает ему правильный ответ.
Вопросы составлены так, чтобы интересно было и детям, и взрослым. Можно узнать любопытные исторические факты, интересную статистику, а еще потренироваться распознавать методы киберпреступников, например дипфейки или дропперство. Диктант по финансовой безопасности впервые прошел в 2024 году. Его может написать любой желающий на сайте. В этом году участниками стали уже более 41 тысячи человек.
Территория дружбы.
Такие масштабные мероприятия, как олимпиада, дают возможность узнать ближе участников из других стран, завести знакомства и дружбу — в плотном расписании нашлось место для веселья, отдыха и спорта. Например, на открытии представили грандиозное светомузыкальное шоу, в котором представители стран-участников показали свои национальные костюмы.
Еще одним ярким событием культурной программы стала «Олимпиада в красках». В конференц-зале и на улице установили стенды с сувенирами и угощениями. Студенты в ярких национальных костюмах предлагали восточные сладости, раскрашивали всем желающим ладони индийскими красками, демонстрировали национальные игры. На редкость зажигательным оказался и концерт народных песен и танцев — пели и танцевали все зрители.
Большой интерес у гостей вызвал чемпионат по русской лапте, а также фиджитал-чемпионат по шахматам. Многие гости отправились и в парк флоры и фауны «Роев ручей» — кто-то впервые увидел там зубра и белого медведя. Но главным животным стал енот Фини — живое воплощение символа мероприятия из Красноярска. Его взяли под официальную опеку олимпиады.
Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Он направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуют по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.