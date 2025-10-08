Защитники мирового уровня: как прошла Олимпиада по финансовой безопасности

Вопросы составлены так, чтобы интересно было и детям, и взрослым. Можно узнать любопытные исторические факты, интересную статистику, а еще потренироваться распознавать методы киберпреступников, например дипфейки или дропперство. Диктант по финансовой безопасности впервые прошел в 2024 году. Его может написать любой желающий на сайте. В этом году участниками стали уже более 41 тысячи человек.