На Ставрополье пройдет чемпионат по робототехнике среди школьников

Краевой чемпионат по робототехнике среди школьников состоится 12 октября в Михайловске. Организатором соревнования является центр «Сириус 26», реализующий программы допобразования в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве Ставрополья.
Участниками чемпионата станут около 160 учащихся 1−8-х классов. Они представят на соревновании свои модели роботов и защитят творческие проекты. Победителям и призерам чемпионата вручат дипломы регионального центра «Сириус 26» и сувенирную продукцию. Кроме этого, лучшим участникам предоставят право на преимущественное зачисление на профильную смену «Сириус 26» на 2026 учебный год по направлению «Наука».
Также во время чемпионата пройдут соревнования роботов по десяти номинациям. Среди них — «Марафон шагающего робота», «Рыцарский турнир», «Робопутешествие», «Робот в мешке» и другие.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.