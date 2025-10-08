На Ставрополье пройдет чемпионат по робототехнике среди школьников

Участниками чемпионата станут около 160 учащихся 1−8-х классов. Они представят на соревновании свои модели роботов и защитят творческие проекты. Победителям и призерам чемпионата вручат дипломы регионального центра «Сириус 26» и сувенирную продукцию. Кроме этого, лучшим участникам предоставят право на преимущественное зачисление на профильную смену «Сириус 26» на 2026 учебный год по направлению «Наука».