В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплу

На сегодняшний момент уже подтапливаются свыше 223 детских садов, 147 медучреждений, а также 181 детских домов, школ и вузов. Как уточнили в мэрии, на сегодняшний день подключены к теплу более 550 соцъобъектов.
Напомним, тепло в жилые дома начинает поступать поэтапно — от объектов социальной сферы к жилым домам и предприятиям. Это необходимо для предотвращения технических нарушений, таких как разрыв труб из-за резкого скачка давления, и для борьбы с воздушными пробками в системе.
Оставить заявку по подаче тепла можно в Едином диспетчерском центре по вопросам ЖКХ или в своей управляющей компании.
Единый диспетчерский центр по вопросам ЖКХ в Волгограде работает круглосуточно. Для удобства горожан в меню ЕДЦ сделали «горячую кнопку». Позвонив по телефону ЕДЦ 8 (8442) 333−134 и далее нажав кнопку 1, можно задать вопрос об отоплении.