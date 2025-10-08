Пришлось даже вмешаться прокурору: в башкирском селе возникли неприятности со строящейся поликлиникой

Прокурор Бакалинского района Башкирии Павел Цынаев проверил ход строительства новой поликлиники в селе Бакалы, возводимой в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В ходе выезда на объект, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, обнаружились нарушения установленного графика работ.
Прокурор вместе с главой местной администрации и представителями подрядной организации осмотрел возведенные конструкции будущего медицинского учреждения и прилегающую территорию.
Ранее уже были выявлены нарушения градостроительного законодательства. Начальник участка строительной фирмы был привлечен к административной ответственности за нарушение требований технических регламентов и проектной документации, а руководителю юридического лица внесли представление.
В ходе текущей проверки выяснилось, что работы на объекте ведутся с отставанием от установленного контрактом графика. В связи с этим директору подрядной организации объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
