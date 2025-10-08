В Москве привели в порядок парк «Дубрава»

Он отметил, что в «Дубраве» провели работы по реабилитации небольшого пруда, водоем и его береговая линия были почищены, на набережной обновили настил, в центре пруда установили домики для водоплавающих птиц. Кроме того, отремонтирован сухой фонтан у главного входа, приведены в порядок детские и спортивные площадки, где установили новые игровые и спортивные комплексы. Для пешеходов и велосипедистов обустроили дорожки, также высадили новые деревья, кустарники и цветы.