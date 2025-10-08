Ричмонд
В Москве привели в порядок парк «Дубрава»

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Парк «Дубрава» в столичном районе Куркино благоустроили после 10 лет эксплуатации, сообщил в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«В районе Куркино мы привели в порядок любимый горожанами парк “Дубрава”. В 2015-м по просьбе жителей на месте неухоженного пустыря был создан парк. После 10 лет эксплуатации ему требовалось обновление», — написал мэр.

Он отметил, что в «Дубраве» провели работы по реабилитации небольшого пруда, водоем и его береговая линия были почищены, на набережной обновили настил, в центре пруда установили домики для водоплавающих птиц. Кроме того, отремонтирован сухой фонтан у главного входа, приведены в порядок детские и спортивные площадки, где установили новые игровые и спортивные комплексы. Для пешеходов и велосипедистов обустроили дорожки, также высадили новые деревья, кустарники и цветы.

Собянин добавил, что помимо этого в Куркине благоустроены 14 дворовых территорий. Скоро завершатся работы на Куркинском шоссе и Новогорской улице. В этом районе на северо-западе столицы проживают 33 тыс. человек.

По словам мэра, в столице завершается сезон благоустройства, из запланированных на этот год свыше 3,2 тыс. объектов почти все уже готовы.

